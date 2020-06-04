HABER /  POLİTİKA
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya mesajı yeni mutabakat imzaladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüşmesinin ardından düzenlen ortak basın toplantısında Libya ile ikiliş ilişkelerin ilerletileceğini belirterek, "Deniz Yetki Alanları ile ilgili bugün Sarrac ile yeni bir mutabakat imzaladık" dedi.

Abone ol

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Cumhurbaşkanlığı Küllesi'nde yaptığı görüşmenin ardından düzenlen ortak basın toplantısında konuştu.

Serrac ile yeni bir mutabakat imzaladık

Libya Başbakanı Serrac ile Libya topraklarındaki iş birliği alanlarımızı genişletme hususunda görüş birliğine vardıklarını söyleyen Erdoğan,  Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklere değinerek, "Deniz Yetki Alanları ile ilgili bugün Sarrac ile yeni bir mutabakat imzaladık. Arama ve sondaj gibi işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz." dedi.

Tarih yargılayacak

"Darbeci Hafter'i destekleyerek Libya'yı kan ve gözyaşına boğanları tarih yargılayacaktır" diyen Erdoğan şunları söyledi:

Hafter ile müzakere yok

"Libya'nın geleceğini sürekli tehdit altında tutan bir kişinin bu konuda masaya oturacak bir temsil kabiliyeti de olamaz. Libyalı kardeşlerimizi asla darbecilerin ve lejyonerlerin insafına bırakmayacağız. Milli mutabakat hükümetinin son dönemde kazandığı başarıları ise biz de takdirle takip ediyoruz."

Petrol satışına izin verilmesin çağrısı

Libyalıların hayatını olumsuz etkileyen ablukanın kaldırılması gerektiğini ele aldıklarını belirten Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Darbeci Hafter'in Libya halkının hakkı olan petrolü, daha fazla silah almak ve lejyoner toplamak için kaçak yollardan satmak istemesini yakından izliyoruz. Tüm aktörlere gereken adımları atmaları yönünde çağrımızı tekrarlıyoruz. Libyalıların refahı için kullanılması gereken petrolün darbeciler tarafından satışına izin verilmemelidir."

Serrac: Türk şirketlerini Libya'da görmek istiyoruz

Erdoğan'ın konuşmasından sonra söz alan Serrac ise yaptığı konuşmada "Libya'nın yeniden imarı sürecinde Türk şirketlerini Libya’da görmek istiyoruz" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüştü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Partili Bülent Turan: Bugün protesto edenler 'dokunulur' vekilliği icat edenler
Vekilliği düşen Leyla Güven CHP'yi suçladı! Onların da sorumluluğu var
İETT toplu taşımada uygulanacak koronavirüs kurallarını açıkladı
Belhanda ve Feghouli için 30 milyon euro
Vekilliği düşürülen CHP'li Berberoğlu'ndan ilk açıklama: Teslim olacağım
Eski MI6 şefinden koronayla ilgili bomba iddia! Bakın nerden bulaşmış
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 109 bini geçti
Hong Kong meclisinde Çin Milli Marşı tasarısı gerginliği
Süper Lig'de maç saatleri değiştirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Aşı Zirvesi'nde önemli açıklamalar
Siirt'te balık avlarken kaybolmuştu acı haber geldi
İstanbul Opet benzin ve motorin güncel fiyat listesi-2020
Yorumlar