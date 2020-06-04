Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya mesajı yeni mutabakat imzaladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüşmesinin ardından düzenlen ortak basın toplantısında Libya ile ikiliş ilişkelerin ilerletileceğini belirterek, "Deniz Yetki Alanları ile ilgili bugün Sarrac ile yeni bir mutabakat imzaladık" dedi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Cumhurbaşkanlığı Küllesi'nde yaptığı görüşmenin ardından düzenlen ortak basın toplantısında konuştu.

Serrac ile yeni bir mutabakat imzaladık

Libya Başbakanı Serrac ile Libya topraklarındaki iş birliği alanlarımızı genişletme hususunda görüş birliğine vardıklarını söyleyen Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklere değinerek, "Deniz Yetki Alanları ile ilgili bugün Sarrac ile yeni bir mutabakat imzaladık. Arama ve sondaj gibi işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz." dedi.

Tarih yargılayacak

"Darbeci Hafter'i destekleyerek Libya'yı kan ve gözyaşına boğanları tarih yargılayacaktır" diyen Erdoğan şunları söyledi:

Hafter ile müzakere yok

"Libya'nın geleceğini sürekli tehdit altında tutan bir kişinin bu konuda masaya oturacak bir temsil kabiliyeti de olamaz. Libyalı kardeşlerimizi asla darbecilerin ve lejyonerlerin insafına bırakmayacağız. Milli mutabakat hükümetinin son dönemde kazandığı başarıları ise biz de takdirle takip ediyoruz."

Petrol satışına izin verilmesin çağrısı

Libyalıların hayatını olumsuz etkileyen ablukanın kaldırılması gerektiğini ele aldıklarını belirten Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Darbeci Hafter'in Libya halkının hakkı olan petrolü, daha fazla silah almak ve lejyoner toplamak için kaçak yollardan satmak istemesini yakından izliyoruz. Tüm aktörlere gereken adımları atmaları yönünde çağrımızı tekrarlıyoruz. Libyalıların refahı için kullanılması gereken petrolün darbeciler tarafından satışına izin verilmemelidir."

Serrac: Türk şirketlerini Libya'da görmek istiyoruz

Erdoğan'ın konuşmasından sonra söz alan Serrac ise yaptığı konuşmada "Libya'nın yeniden imarı sürecinde Türk şirketlerini Libya’da görmek istiyoruz" dedi.