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Bu şehirde 1 aydır koronovirüs tespit edilmedi

Edirne Valisi Ekrem Canalp, şehirde bir aydır koronavirüs vakasına rastlanmadığını açıkladı. Vali Canalp, Türkiye'nin koronavirüsle iyi mücadele ettiğini söyleyerek önlemlere uyulmasının önemli olduğunu söyledi.

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EDİRNE Valisi Ekrem Canalp, bir aya yakındır Edirne'de koronavirüse ilişkin pozitif vaka tespit edilmediğini belirtti.

Vali Canalp, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi bahçesinde, sağlık çalışanları adına "Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı" oluşturulması programında yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile mücadelede hep en önde olduklarını ve fedakarca çalıştıklarının altını çizdi.

Türkiye'nin salgınla çok iyi mücadele verdiğini belirten Canalp, şunları kaydetti:

"Bu mücadele neticesindedir ki bugün ülke olarak, Edirne olarak istediğimiz istikamete doğru belli bir seyir almış durumdayız. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim üç haftadır Edirnemiz'de hiç pozitif vaka gözükmüyor. Ve yine memnuniyetle ifade edebilirim ki çok sayıda kronik hastalığı olan bir hastamız dışında şu anda sağlık kuruluşlarımızda da koronavirüslü hastamız bulunmuyor.

Ama bu asla alacağımız tedbirler noktasında herhangi bir gevşeme göstermemize de imkan vermiyor. Almış olduğumuz tedbirleri gene sıkı sıkıya aynı şekilde devam ettirmemiz gerekiyor, bağlı kalmaya devam etmemiz gerekiyor. Yine vatandaşlarımızın da yeni kontrollü sosyal hayat periyodunda bu şekilde alınacak olan tedbirlere harfiyen devam etmesi gerekiyor."

Canalp, Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan'ın salgınla mücadele döneminde ağır hasta olmasına rağmen ekibiyle mücadelede de başarılı şekilde yer aldığını belirterek, tebrik etti.

Konuşmanın ardından Canalp, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde çalışan 1419 sağlık çalışanı adına oluşturulan ormana fidan dikti.

Programa, Vali Canalp'in doktor eşi Ayten Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Başsavcısı Fatih Karabacak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Çevre ve Şehircilik Müdürü Engin Öztürk, Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan ve sağlık çalışanları katıldı.

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