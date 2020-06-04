İzmir'de freni boşalan tanker apartmana çarptı

İZMİR'in Buca ilçesinde freni boşalan bir tanker apartmana çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

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İZMİR'in Buca ilçesi Adatepe Mahallesi 4 Sokak'ta meydana gelen kazada; 35 BPE 74 plakalı tanker, seyir halindeyken yokuş aşağıya indiği sırada freni boşaldı. Freni boşalan tanker, park halindeki bir araca vurduktan sonra apartmana çarparak durdu.

Tanker sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevre sakinleri durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan şoförü kurtardı. Yaralı şahıs sağlık görevlileri tarafından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadı öğrenildi.

Özel bir firmaya ait olduğu öğrenilen tankerin boş olduğu belirtildi.