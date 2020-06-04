ABD'deki olaylar Türkiye'yi sıçrar mı? O gruba dikkat

ABD'yi kasıp kavuran eylemler İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalında tartışıldı. Süleyman Özışık, "isimsizler" adıyla yer alan bir grubun sosyal medyada örgütlendiğine dikkat çekti.

Abone ol

Gazeteci Süleyman Özışık, ABD'deki olayların bir benzerinin Türkiye'de kurgulandığını söyledi. Kadıköy'de yapılan bir eylemden örnek veren Özışık, "isimsizler" adıyla sosyal medyada yer alan bir grubun bunları örgütlediğini, kolluk kuvvetlerine yönelik son günlerde artan haberlerle bu kalkışmaya zemin hazırlandığını ileri sürdü.

ABD'yi kasıp kavuran eylemler İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın Youtube kanalında tartışıldı. Abdurrahman Uzun ve Süleyman Özışık'ın da katıldığı programda Trump'ın koltuğunu sallayan ve siyahi bir vatandaşın öldürülmesiyle başlayan olaylar ele alındı.

PROGRAMI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İşte Süleyman Özışık'ın "Türkiye dikkatli olması gerekiyor" dediği o açıklamaları;

"Amerika'da siyahi bir vatandaş vahşi biçimde öldürüldü. O günden buyana Amerika'da polisler hedefte. Polislerin imza attığı vahşi bir cinayet Amerika'yı sarıp sarmaladı. Trump'ın düşüşüne kadar gidecek.

Dün Kadıköy'deydim. İki gündür Kadıköy'de farklı bir çalışma yapılıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, döndü dedi ki CHP'yi sokağa çekmeye çalışıyorlar dedi. O sözü duyan DHKP-C'liler dün Kadıköy'deydi. Sloganları ne biliyor musun? Amerika'daki polis cinayetini protesto etmek için eylem yapacaklar. Harekete geçer geçmez "Katil polis sokaklardan defol" diye polisle çatışmaya başladılar.

"FETÖ taktiğiyle zemin hazırlıyorlar"

Mesele Amerika'daki olayların bir benzerini yani bir ateş ile barutu bir araya getirip bir infilak oluşturmak için polisle sık sık karşı karşıya geliyorlar. Polisle karşı karşıya gelmeden FETÖ taktiğiyle bunun zeminini hazırlamaya çalışıyorlar.

"Sosyal medya üzerinden kaşıyorlar"

Bu taktikle polisleri bekçileri yıpratıcı bazı haberlere imza atıyorlar. Falan yerde bekçi şunu yaptı diyerek sanki o camianın tamamı bunu yapıyor gibi bir algı yaratılıyor. Sosyal medya üzerinden bunu kaşıyorlar buna hazırlıyorlar. Darbede de böyle oldu bunu unutmayın!

Hadi Özışık:

Mesala Alparslan Kuytul da bunu yaptı. O açıklamalarında doğrudan polisi hedef alıyor.

Süleyman Özışık:

Siyasetçilerin polislerle bekçilerle ilgili açıklamaları. Kendi televizyonlarında bunları pişiriyorlar yavaş yavaş. DHKP-C gibi ya da CHP'nin kalesi olan yerlerde, bakın söylüyorum "isimsizler" diye bir grup kuranlara dikkat etsinler. Fitne çıkacaksa oradan çıkacak. Ateş çıkarsa twitter'dan çıkıp sokağa yayılacak.

"Asker, polis ve bekçiler yıpratılmaya çalışılıyor"

Telegram'daki gruplara girin görürsünüz. Kadıköy'deki eylemi söylüyorlar orada toplanıyorlar. Sosyal medyada bunu yapıyoruz diyorlar onu yapıyorlar. Dün Kadıköy'deki sloganı duyunca dehşete düşerseniz: Katil devlet, yıkılacak elbet!

Şimdi CHP'de diyor ki bunlar tertemiz vatanını seven çocuklar. Bunlar polisi yıpratacaklar, askeri yıpratmaya özellikle de bekçileri yıpratmaya çalışacaklar. Buradan Amerika'daki olaylara yüzde 10'u benzeyen bir olaydan ayaklanma başlatacaklar."