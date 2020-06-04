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Çemberler silindi, sosyal mesafe kalmadı

Kontrollü normal hayatın başlamasıyla birlikte vatandaşlar Caddebostan’a akın ediyor. Birkaç gün önce sosyal mesafenin korunması amacıyla sahildeki çimlere çizilen çemberlerin ise büyük ölçüde silindiği görüldü.

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1 Haziran gününden itibaren kontrollü normal hayata geçildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftalardır yasak olan sahiller vatandaşlara açıldı. Pazartesi’den bu yana yoğunluğunun gözlendiği Caddebostan’da bugün öğleden sonra çok sayıda vatandaş çimlere oturarak denizi seyretti. Bazı vatandaşlar sahil yolunda yürüyüş yaptı. Kontrollü normal hayatın başlangıcı öncesi, sosyal mesafenin korunması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından çizilen çemberlerin büyük ölçüde silindiği görüldü. Çoğu silinen çemberlerden birkaç tane kaldı. Caddebostan’a gelen vatandaşlar ise çemberler silinince sosyal mesafelerini kendileri belirledi. Vatandaşlar gruplar arasındaki mesafeye dikkat ederek oturuyor.

"Çemberler silinmiş herhalde, bir buçuk iki metre aralık bırakıyoruz"
Arkadaşıyla birlikte Caddebostan sahiline gelen Ersin Gezer "İki aydır evde oturuyor ve dışarı çıkmıyorduk. Yasaklar da bitince gelip hava alalım dedik. Bayadır gelmiyorduk özlemişiz. Çemberler silinmiş herhalde. Bir buçuk, iki metre aralık bırakmaya çalışıyoruz. Sosyal mesafeye mutlaka dikkat ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Ben kimsenin çemberlere uyduğunu görmedim"
Lara Gölge, "İki aydır karantinadayız. Ben ayrıca sınav sürecindeyim. Evde kalmak beni çok yordu. Bayadır sahile gelmek istiyordum. İleride çemberler duruyor ama burada çember yok. Ben kimsenin çemberlere uyduğunu görmedim. İnsanlar çok bilinçsizce davranıyor. Herkes tamamen normalleştiğini düşünüyor. Herkesin tedbirli ve bilinçli davranması gerekiyor" diye konuştu.

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