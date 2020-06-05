Türk ve Rus bilim insanları korona aşısı için toplandı

Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Aşı Bilim Kurulu, koronavirüs aşısı geliştirme konusunda iş birliği için Rus bilim insanlarıyla ilk toplantıyı gerçekleştirdi.

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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Rus mevkidaşı Mikhail Murashko arasında salı günü gerçekleştirilen görüşmede, aşı geliştirme ve ilaç üretimi konusunda ortak çalışma kararı alındı.İki ülkenin bilim insanları, videokonferans yöntemiyle ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe’nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Rusya Federasyonu Viroloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi (VECTOR) Başkanı ve yetkilileri katıldı. Görüşmede, koronavirüs aşı üretimine ilişkin devam eden bilimsel çalışmalar ele alındı.

Aşı ve sağlık alanında iş birliği anlaşması

Bakan Yardımcısı Meşe, Türkiye’de devam eden koronavirüs aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi ve iş birliğinin artırılmasının önemini vurguladı. Rus tarafı, ülkede devam eden koronavirüs aşı çalışmalarında gelinen nokta ve diğer aşı çalışmaları hakkında iki farklı sunum yaptı.Görüşmede, TÜSEB ile VECTOR arasında başta aşı çalışmaları olmak üzere sağlık alanında iş birliği anlaşması imzalanması konusunda fikir birliğine varıldı. Heyetlerin haftaya tekrar bir araya gelmesi kararlaştırıldı.



Türkiye, 13 farklı aşı projesi yürütüyor

Öte yandan Türkiye'de TÜSEB ve TÜBİTAK destekli 13 farklı Covid-19 aşı projesi yürütülüyor ve 4 merkezde hayvan deneyleri aşamasına gelindi. Rusya’da ise yakın zamanda klinik çalışmalara başlanacak. İki ülke, bu aşamada çalışmaları birlikte yürütecek.