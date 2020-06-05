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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?

TÜRKİYE 'de 1 Haziran sonrası normalleşme adımları atılırken 15 ilde tekrar vaka sayıları artışa geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından maske ile gözlerini kapatarak toplu taşıma aracında uyuyan bir vatandaşın "Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?' yazılı görselini paylaşarak bir açıklama yaptı.

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Bakan Koca açıklamasında, "Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz." dedi.

Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?
Bakan Koca, Twitter hesabından "Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?' yazılı bir görsel paylaşarak açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında maske kullanımının doğru yapılmadığına değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim."

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