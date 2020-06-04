Hakkari Yüksekova’da Süper Ay görüntülendi

Normalden yüzde 14’e kadar daha büyük gözlemlenebilen ve yüzde 30 daha parlak görülen 'Süper Ay'ın tüm parlaklığı ve görkemiyle oluşturduğu güzel görüntü vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla kayıt altına alındı.