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Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu tutuklandı

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu gözaltına alınmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilirken görüntülendi. Enis Berberoğlu İstanbul Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Maltepe L Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

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Yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve bu cezası Yargıtay tarafından onanan Berberoğlu'nun milletvekilliği, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekillikleriyle birlikte düşürülmüştü.

Evinde gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Berberoğlu'nu Bakırköy'deki evinde gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Enis Berberoğlu, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

Adliye girişinde görüntülendi
Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu gözaltına alınarak polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Polis aracında görüntülenen Berberoğlu'nun polislerle birlikte maske taktığı görüldü.

Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı
Enis Berberoğlu İstanbul Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Maltepe L Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

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