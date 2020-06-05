HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Bill Gates'ten corona aşısı müjdesi! Tarih bile verdi

ABD’li iş insanı Bill Gates, önümüzdeki yıl içinde aşının üretilme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Abone ol

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un kurucusu Bill Gates Arap medyasına konuştu. Gates corona virüse karşı aşı çalışmalarından, ABD seçimlerine kadar pek çok konuya değindi.
 
''2021 sonunda bir aşı üretimi gerçekleşebilir”
Aşının üretilmesi konusunda umutlu olduğunu söyleyen Gates, “Aşı için bu kadar çaba olması heyecan verici bu da aşı konusunda başarı şansımızı oldukça artırıyor. En iyi senaryo bu yıl sonu ama daha yüksek ihtimalle 2021 sonunda bir aşı üretimi gerçekleşebilir” dedi. 

“İkinci dalga kesinlikle olacak''
İkinci dalga virüs salgınının olacağını ifade eden Gates, güney ve orta Amerika'ya dikkat çekti. Gates “İkinci dalga kesinlikle olacak. Nerede ve ne kadar kötü olacağını bilmiyoruz. Ancak üzülerek söylüyorum ki salgın güney ve orta Amerika’da hızla ilerlemeye başladı. ABD ve Avrupa'daki vaka ve ölümlerde düşüş görsek de bu ne yazık ki tüm dünya için geçerli değil” ifadelerini kullandı. 

"Seçim sonuçlarını tahmin etme konusunda o kadar da iyi değilim''
Gates’e küresel salgının yaklaşan ABD başkanlık seçimlerini etkileyip etkilemeyeceği de soruldu. Gates "Ben seçim sonuçlarını tahmin etme konusunda o kadar da iyi değilim. Son seçim sonucunu bilememiştim. O yüzden bana bu konuda güvenmenizi önermem. Ama insanların uzmanlığın önemini gördüğüne şahit oluyorum. Buna göre bir tepki verebilirler” dedi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları tutuklandı
Ayasofya cami mi oluyor Erdoğan talimat verdi formül aranıyor
Dünya Sağlık Örgütü açıkladı! İşte ikinci dalganın başlayacağı tarih
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına getirilen Ayşe Nur Bahçekapılı ve Meltem Taylan Aydın kimdir?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı! Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?
İçişleri Bakanlığı'ndan 15 il için sokağa çıkma yasağı açıklaması!
ÖNCEKİ HABERLER
5 Haziran Dünya Çevre günü 2020 mesajları ve etkinlikleri
İzmir'de FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişinin Bylock kullandığı tespit edildi
Türk ve Rus bilim insanları korona aşısı için toplandı
Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu tutuklandı
Bursa'da 2 bin 500 polisten asayiş operasyonu
Taşıyıcı annelik nedir nasıl oluyor taşıyıcı annelik yasal mı?
Yorumlar 1 yorum