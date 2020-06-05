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Enis Berberoğlu kimdir aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?

Hakkında kesinleşmiş yargı kararları olduğu gerekçesiyle CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. Bu haberin ardından Enis Berberoğlu kimdir, aslen nereli soruları merak konusu oldu. Enis Berberoğlu 63 yaşında ve aslen İstanbullu. Oya Berberoğlu ile evli olan Enis Berberoğlu'nun Zeynep Dilara Berberoğlu adında kızı var.

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Enis Berberoğlu'nun hakkında kesinleşmiş yargı kararları olduğu gerekçesiyle milletvekilliği düşürüldü. Bu haberin ardından Enis Berberoğlu kimdir sorusu merak konusu oldu. Tam adı Kadri Enis Berberoğlu aslen İstanbullu ve 56 yaşında. Oya Berberoğlu ile evli olan Enis Berberoğlu'nun  Zeynep Dilara adında bir kızı var. 

Enis Berberoğlu kimdir: 1956 İstanbul'da doğan Enis Berberoğlu'nun tam adı Kadri Enis Berberoğlu'dur.

Gazeteci; Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümünde yüksek lisans çalışması yaptı.

Oya Berberoğlu ile evli olan Enis Berberoğlu'nun Zeynep Dilara Berberoğlu adında kızı var.

Çeşitli gazete ve televizyonlarda muhabirlik, haber koordinatörlüğü, köşe yazarlığı ve genel yayın yönetmenliği yaptı. Yayımlanmış 3 kitabı bulunmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi İletişim ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

CHP'li Berberoğlu ise MİT TIR’ları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezasını almış ve bu ceza Yargıtay tarafından onanmıştı.

25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi.

İngilizce ve Almanca bilen Berberoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.

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