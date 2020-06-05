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Erdoğan'ın planı hazır! 65 yaş üstüne iki gün izin geliyor

Hazırlanan formüle göre 65 yaş üstünün sokak izninin haftada 2 güne çıkarılması, haziran ortasından sonra da tamamen sonlandırılması planlanıyor.

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Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstünün gözü önceki gün yapılan Bilim Kurulu toplantısındaydı. Beklenen haber gelmedi ancak evde çok daralan 65 yaş üstünün biraz daha nefeslenmesi için bir ara formüle gidilmesi planlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında “Büyüklerimiz bizim için çok değerli. Virüsün onlara bulaşma riski yüksek. O nedenle risk grubundaki vatandaşlarımıza özel ihtimam gösteriyoruz” dedi.

65 yaş üstüne iki gün izin geliyor
Hürriyet'in haberine göre; 65 yaş ve üzeri vatandaşların evde kalmasının önemini vurgulayan Erdoğan, onlar için yapılan yeni çalışmayı anlattı. Buna göre 65 yaş üstü vatandaşların sokak izninin 2 güne çıkarılması, haziran ayının ortasında da kısıtlamanın tamamen kaldırılması planlanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasının 1 Temmuz’u bulmaması hedefleniyor.

Vakalarda artış olmazsa tamamen kaldırılacak
Sokağa çıkma izninin bir gün hafta içi olmasıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hem banka, fatura yatırma gibi işlerini yapacak hem de normalleşme sürecine kademeli adım atacak. Vakalarda 65 yaş ve üzeri için artış olmaması dahilinde yasak tamamen kaldırılacak.

''Yılbaşında hiç COVID konuşmayacağız”
Erdoğan’ın toplantıda Türkiye’nin pandemi sürecini başarılı yürüttüğü, havaların düzelmesiyle virüsün etkisinin azaldığını söylediği öğrenildi. Erdoğan, “Normalleşme sürecini de başarılı şekilde yürütüyoruz. Türkiye dünyaya her konuda örnek olacak bir ülke. Sokak kısıtlamasını bitirdik, seyahat yasağını sonlandırdık. Yeni paketler açıkladık. Turizmde de beklentimiz yüksek. Yaz aylarıyla birlikte vaka sayılarında da azalma görülüyor. Bilim Kurulu’nun çalışmaları ve vaka sonuçları da gösteriyor ki sanki yılbaşında hiç COVID konuşmayacağız” dedi.

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