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Cinayet sırasında George Floyd'un arabasında olan arkadaşı anlattı

Gegore Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sırasında arabasında olan arkadaşı "George direnmedi, polis ilk dakikadan itibaren agresif tutumluydu" dedi.

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Polis tarafından gözaltına alındıktan sonra boğularak öldürülmesi dünya çapında büyük yankı uyandıran George Floyd'un cinayetini gören bir arkadaşı, olay anıyla ilgili yeni detaylar sundu.

Polisin Floyd'u gözaltına almaya geldiği sırada ön koltuktan oturan Maurice Hall, arkadaşının memurlar cama vurduktan sonra sakin bir şekilde, "Ne yapmamı istersiniz memur bey?" dediğini ifade etti. Memur, "Ellerini başının üzerine koy" yanıtını verdi.

New York Times'a konuşan Hall, "nazik dev" diye hitap ettiği Floyd'un daha önce de polisle konuştuğunu gördüğünü ve hep olayı sakinleştirmeyi başardığını söyledi. 25 Mayıs'ta olaylar böyle gelişmedi. Hall, polislerin olayın en başından Floyd'un ölümüne kadar agresif bir tutum sergilediğini belirtti.

Hall'ın aktardığına göre bir memur, Floyd yönergeleri takip edip elini başının üstüne koyduktan sonra arabanın içine uzandı ve kolunu tuttu: "Neden bunu yapıyorsunuz? Ellerimi başımın üstüne koydum..."

Tutuklanmaya direnmedi

Hall, kısa süre sonra kendi tarafının camına gelen polis memurunun da arkadaşının bulunduğu tarafa geçtiğini söyledi. Görgü tanığı, Floyd'un tutuklamaya direnmediğini söyledi.

Ayaklarının çırpındığını gördüm

Gözaltına alındığı sırada arkadaşının, "Lütfen memur bey, daha önce vuruldum" diye bağırdığını duyabildiğini ifade eden Hall, sokağın diğer tarafındaki arkadaşının ayaklarının çırpındığını görebildiğini ifade etti.

"Sadece yardım için bağırıyordu çünkü ölüyordu" diyen Hall, "Olacakları hissedebiliyordu" diye konuştu.

Hall, cinayetle bağlantılı olan dört polis memur hakkında da ifade verdi.

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve en az 140 farklı şehre yayılan protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı.

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