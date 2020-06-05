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Siirt'te PKK'ye yönelik operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

SİİRT'in Baykan ilçesine bağlı 4 mezra ve mahallede, PKK'ye yönelik operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bölgede operasyonlara milli ve yerli üretim olan atak helikopterleri de görev alıyor.

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Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Operasyonel faaliyetler esnasında, vatandaşların can ve mal güvenliği ile güvenli seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı göz önüne alındığında, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu 11/A ve 11/C maddeleri gereğince; Siirt’in Baykan ilçesi Gümüşkaş Mahallesi, Veysel Karani Beldesine bağlı Yediveren Mahallesi, Umutlu mezrası ve Bimegol mezrası bölgesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır" denildi.

PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede sürdürülen operasyonu Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay yönetiyor.

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