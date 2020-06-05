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Musa Farisoğulları kimdir nereli? Musa Farisoğulları eşi ve çocukları

Vekilliği düşürülen HDP Diyarbakır milletvekili Musa Farisoğulları kimdir, aslen nereli soruları ve Musa Farisoğulları'nın hayatı merak konusu oldu. Musa Farisoğulları aslen Bingöllü evli ve 3 çocuk babası.

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Vekilliğinin düşürülmesinin ardından Musa Farisoğulları'nın hayatı merak konusu oldu. Musa Farisoğulları seçimlerde HDP Diyarbakır milletvekili olarak meclise girdi. Musa Farisoğulları’nın geçirdiği yargı süreci sonrasında milletvekilliği düşürüldü. İşte hayatına dair detaylar…

MUSA FARİSOĞULLARI KİMDİR?

Eğitimci, Siyasetçi, XXVII. Dönem Diyarbakır Milletvekili. 1956'da Bingöl'ün Genç ilçesinde doğdu. Baba adı Mehmet Ali, anne adı Zeynep. Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Almanca Bölümü mezunu.

Musa Farisoğulları, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden XXVII. Dönem Diyarbakır Milletvekili seçilerek TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesidir. Çok iyi düzeyde Kürtçe, iyi düzeyde Almanca bilen Farisoğulları, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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