Leyla Güven kimdir aslen nereli? HDP'li Leyla Güven evli mi?

Vekilliği düşürüren HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in hayatı merak konusu oldu. Aslen Konyalı olan Leyla Güven 56 yaşında ve Sabiha Temizkan adında bir kızı var. Leyla Güven bir dönem PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için yaptığı açlık grevi ile gündeme gelmişti.

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TBMM Genel Kurulu kararı ile HDP Hakkari milletvekili olan Leyla Güven'in milletvekilliği düşürüldü. En son yaptığı açlık grevi ile gündemde olan Leyla Güven'in siyasi hayatının detayları haberimizde…

Leyla Güven, 1964 yılında Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde dünyaya gelmiştir. Uzun süre Almanya'da yaşayan Leyla Güven, siyasete 1994 yılında Konya HADEP İl Yönetim Kurulu Üyeliği ile başladı.

Konya HADEP Kadın Kolları Başkanlığı, HADEP Merkezi Kadın Kolları Yöneticiliği, DEHAP Parti Meclisi Üyeliği, DEHAP Adana Kadın Kolları Başkanlığı, Adana Seyhan Küçük Dikili Beldesi Belediye Başkanlığı ve Viranşehir Belediye Başkanlığı yaptı. KCK soruşturması kapsamında cezaevinde bulunduğu sırada 24 Haziran seçimlerinden Hakkari'den milletvekili seçilen Leyla Güven, cezaevinde PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için yaptığı açlık grevi ile gündeme gelmişti.

Leyla Güven'in KCK davasından aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı.