HDP'li eski belediye başkanı Cemile Eminoğlu gözaltına alındı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinin yerine kayyum atanan HDP'li Belediye Başkanı Cemile Eminoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını duyurdu.

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Yerine kayyum atanan HDP’li Bismil Belediye Eş Başkanı Cemile Eminoğlu gözaltına alındı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinin HDP’li Belediye Eş Başkanı Cemile Eminoğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını duyurdu.

Farisoğulları ve Güven tutuklandı

HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürülmüştü. 2 HDP'li Farisoğulları ve Güven hakkında yakalama kararı çıktı. Farisoğulları ve Güven, emniyet ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alınmıştı.

Milletvekilliklerinin düşürülmesinin ardından Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP'li Musa Farisoğulları ile Leyla Güven, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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