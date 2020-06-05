Benfica takım otobüsüne çirkin saldırı!

Portekiz ekibi Benfica'nın takım otobüsü Tondela ile oynanan hazırlık maçının dönüşünde taşlandı ve 2 futbolcunun yüzüne kırılan cam parçalarının isabet ettiği, durumlarının iyi olduğu paylaşıldı. Olayda dikkat çeken ise otobüsü taşlayanların Benfica taraftarı olduğunun düşünülmesi.

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Portekiz'in Seixal bölgesinde yaşanan olayda Benfica takım otobüsünün oynanan hazırlık maçının ardından taşlandığı bildirildi. Otobüs bir viyadüğün altından geçerken gerçekleştiği belirtilen saldırının ise maçın sonucundan memnun olmayan Benficalı taraftarlarca yapıldığının tahmin edildiği belirtildi.

Zivkovic ve Weigl cam parçalarından yaralandı

Yaşanan olayda otobüsün camları kırılırken Zivkovic ve Weigl'in yüzüne isabet eden cam parçaları nedeniyle iki futbolcunun tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı açıklandı. İki futbolcunun önemli yaralar almadığı aktarılsa da oyuncuların hastaneye gitmesi yönünde karar alındığı ifade edildi.

Benfica'nın Tondela ile oynadığı hazırlık maçı 0-0 sona ermişti.