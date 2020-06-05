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Bursa'da kazayı gören otomobili Azrail sandı 1 kişi ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı

BURSA'da kontrolden çıkan araç dehşeti yaşandı. Yol ortasında oradan oraya savrulan otomobil direğe çarparak dururken 1 kişi ezilmekten aydınlatma direği sayesinde kurtuldu.

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Kaza, şehir merkezinde yaşandı. 16 AEA plakalı lüks otomobil sürücüsü, boş yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobilini bir sağa bir sola çeviren sürücü yoldan çıktı, aydınlatma direğine çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Aydınlatma direği yayayı ölümden kurtardı

Yanlayarak kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen bir kişiye doğru sürüklenmeye başladı. Lüks otomobil kaldırımda yürüyen kişiye çarpmadan saniyeler önce yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Bu sayede kaldırımda yürüyen kişi kazadan son anda kurtuldu. Kazadan sonra hava yastıkları açılan otomobilde maddi hasar meydana geldi. Sürücü de kazayı yara almadan atlattı.

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