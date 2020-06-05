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Brezilya ve Meksika'da koronavirüs ölümlerinde korkunç artış

Koronavirüsün yeni merkez üssü haline gelen Brezilya'da son 24 saatte 1473 yeni ölüm gerçekleşti. Meksika'da ise 816 kişi daha yaşamını yitirdi.  

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Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1473 artarak 34 bin 21’e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı da 30 bin 925 artışla 614 bin 941’e ulaştı. Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün olduğu Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.

Meksika'da 816 kişi öldü
Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı son 24 saatte 816 artarak 12 bin 545’e yükseldi.

Ülkede tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı da 4 bin 442 artışla 105 bin 680’e ulaştı. Meksika'da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

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