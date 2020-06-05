Tekirdağ'da çoban koyunları otlatırken buldu şoka girdi

Aynı mevkide 1 ay önce de bulunmuştu

Kozyörük Mahallesi Muhtarı Ahmet Ket, “1 ay önce de aynı mevkide bir çiftçimiz, tarlasında top mermisine rastlamıştı. O mevkide 25 yıl önce askeri atışlar oluyordu. Muhtemelen o zamandan kalma bir top mermisi olduğunu düşünüyoruz. Geçtiğimiz gün de koyunları otlatan bir çoban bulmuş. Ben de hemen jandarmaya haber verdim. Jandarma ekipleri de, güvenlik önlemi alarak, kontrollü bir şekilde imha ettiler” diye konuştu.