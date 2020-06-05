Adıyaman'da genç kadının bilinmeyen ölümü

ADIYAMAN'da Pınar Altındar (21), yakınlarının ihbarıyla hastaneye kaldırıldı. Evde hareketsiz bulunan talihsiz kadın hastanede hayata gözlerini yumdu. Ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Abone ol

Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden ve yaklaşık 8-9 ay önce evlendiği öğrenilen Pınar Altındar, evinde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.

Ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak

Yakınları tarafından çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Pınar Altındar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Altındar yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Altındar’ın cenazesi daha sonra otopsi yapılmak üzere hastane morguna alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.