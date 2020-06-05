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Hulusi Akar acemi askere yapılan zorbalığa sessiz kalmadı! İnceleme başlatıldı

Sosyal medyada önceki gün paylaşılan videoda birkaç usta askerin birliğe yeni katılan acemi askere karşı yaptıkları zorbalık tepki çekmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla o askerler hakkında inceleme başlatıldı.

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Sosyal medyada yer alan, acemi bir askere, diğer kıdemli askerler tarafından yaptırılan bazı hareketlerin yer aldığı görüntüler tepki çekti.

Akar talimat verdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine ilgili birlik komutanları tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İdari ve hukuki işlemin başlatıldı

Söz konusu davranışlarda bulunan askerlerin tespit edilerek haklarında idari ve hukuki işlemin başlatıldığı öğrenildi.

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