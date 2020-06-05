Hulusi Akar acemi askere yapılan zorbalığa sessiz kalmadı! İnceleme başlatıldı
Sosyal medyada önceki gün paylaşılan videoda birkaç usta askerin birliğe yeni katılan acemi askere karşı yaptıkları zorbalık tepki çekmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla o askerler hakkında inceleme başlatıldı.Abone ol
Sosyal medyada yer alan, acemi bir askere, diğer kıdemli askerler tarafından yaptırılan bazı hareketlerin yer aldığı görüntüler tepki çekti.
Akar talimat verdi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatı üzerine ilgili birlik komutanları tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İdari ve hukuki işlemin başlatıldı
Söz konusu davranışlarda bulunan askerlerin tespit edilerek haklarında idari ve hukuki işlemin başlatıldığı öğrenildi.
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