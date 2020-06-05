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Diyarbakır'da şüpheli paket alarmı içinden giysi çıktı

DİYARBAKIR'da, yeraltı çarşısı girişine bırakılan şüpheli paketten giysi çıktı.

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Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Ofis Yeraltı Çarşısı girişinde sabah saatlerinde poşet görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatıp, çarşı girişine güvenlik şeridi çekti. Çağırılan bomba imha uzmanı, güvenlik önlemlerinin ardından poşeti kontrol etti. Poşette giysi olduğu belirlenince yol yeniden trafiğe açıldı.

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