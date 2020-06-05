Kayseri'de yabancı uyruklu şahıs pozitif çıktı 3 bina karantinaya alındı

KAYSERİ'de yabancı uyruklu bir kişiye şikayetlerle gittiği hastanede koronavirüs (Covid-19) teşhisi konuldu. Şahsın oturduğu apartman ile birlikte akrabalarının oturduğu 2 apartman karantinaya alındı.

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Kocasinan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 3 katlı apartmanda oturan yabancı uyruklu şahsa, yüksek ateş ve öksürük şikayetleri ile gittiği hastanede korona virüs tanısı konuldu.

19 dairenin bulunduğu 3 apartman karantinada

Korona virüs tedbirleri kapsamında şahsın oturduğu apartman ile akrabalarının oturduğu 2 apartman olmak üzere 19 dairenin bulunduğu 3 apartman karantinaya alındı. Apartmanların giriş ve çıkışlarına polis şeridi çekilirken, giriş ve çıkışa ise izin verilmiyor. Öte yandan, polis ve bekçilerde bina önlerinde nöbet tutuyor.