Kayseri'de yabancı uyruklu şahıs pozitif çıktı 3 bina karantinaya alındı
KAYSERİ'de yabancı uyruklu bir kişiye şikayetlerle gittiği hastanede koronavirüs (Covid-19) teşhisi konuldu. Şahsın oturduğu apartman ile birlikte akrabalarının oturduğu 2 apartman karantinaya alındı.Abone ol
Kocasinan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 3 katlı apartmanda oturan yabancı uyruklu şahsa, yüksek ateş ve öksürük şikayetleri ile gittiği hastanede korona virüs tanısı konuldu.
19 dairenin bulunduğu 3 apartman karantinada
Korona virüs tedbirleri kapsamında şahsın oturduğu apartman ile akrabalarının oturduğu 2 apartman olmak üzere 19 dairenin bulunduğu 3 apartman karantinaya alındı. Apartmanların giriş ve çıkışlarına polis şeridi çekilirken, giriş ve çıkışa ise izin verilmiyor. Öte yandan, polis ve bekçilerde bina önlerinde nöbet tutuyor.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri George Floyd için ilk cenaze töreni düzenlendi! Tabutun üzerinde dikkat çeken yazı