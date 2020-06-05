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Konutta düşük oranlı kredi fırsatçılığı yüzde 25 zam yaptılar

Anadolu Ajansı

Kamu bankalarının tarihin en düşük konut kredisi kampanyası başlatması, fırsatçı mal sahibi ve gayrimenkul şirketlerini harekete geçirdi. Fırsatçılar, yoğun talep üzerine yüzde 25'lere varan oranlarda zam yaptı.

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Kamu bankaları 1 Haziran'da yaptığı açıklamada konut kredisi oranlarını birinci elde yüzde 0,64'e, ikinci elde ise yüzde 0,74'e çektiği açıklamıştı. Türkiye tarihinin en düşük oranlı konut kredi faiz oranları, 2 Haziran'dan itibaren vatandaşlara sunulmuştu.

Tarihin en düşük oranlı konut kredisi oranları fırsatçıları harekete geçirdi.

Bazı fırsatçı mal sahibi, inşaatçı, müteahhit ve hatta emlakçılar, salgın nedeniyle ertelenen ve düşük faiz oranlarıyla 180 ayda uygun ödemelerle ev sahibi olmak isteyenleri hayal kırıklığına uğrattı.

Yeni kampanya açıklanır açıklanmaz, online ve kurumsal ilan sitelerinde ve diğer satış portallarında rakamlara yüzde 25'lere varan oranlarda zam geldiği görüldü.

Vatandaşlar söz konusu olaya hem firmaları ve mal sahiplerini arayarak,   internet olma hayali kuranları  düşük  harekete geçirdi. Fırsatçılar, yoğun talep üzerine yüzde 30'a varan oranlarda zam yaptı.

"Haksız zam, faiz indiriminin avantajını kaybettiriyor"

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, faiz oranların düşürülmesiyle birlikte fırsatçıların harekete geçtiğini belirterek, "Yıllardır ev sahibi olma hayalini düşük faiz ve uzun ödeme imkanlarıyla gerçekleştirmek isteyen tüketiciler, haksız kazanç sağlamak isteyenlerle karşı karşıya kaldı." dedi.

Fırsatçıların ortaya çıkmasıyla tüketicilerin hayal kırıklığı yaşadığını dile getiren Küçük, 4-5 gündür ev almak isteyip de haksız fiyat artışıyla karşılaşan çok sayıda tüketiciden telefon ve mail aldıklarını anlattı.

Küçük, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği'nin bir hafta önce yayımlandığını anımsatarak, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu kapsamda yönetmelikte belirlenen denetim kurulu hemen harekete geçip gereğini yerine getirmelidir. Nasıl ki gıdada hile, taklit ve tağşiş yapanlar teşhir  ediliyorsa konutta düşük oranlı kredileri fırsat bilerek zam yapan firmalar da açıklanmalı. Ticaret Bakanlığı veya ilgili oda, birlik, STK tarafından bu açıklama yapılabilir." 

Küçük, haksız zam nedeniyle faiz indiriminin avantajının kaybolduğunu belirterek, "Bu nedenle piyasada rekabetin ve işlerliğin bozulduğu için Rekabet Kurulu bile devreye girebilir." dedi.

"Ortalama zam yüzde 10, artış yapana kredi verilmesin"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, kampanya açıklanır açıklanmaz ciddi bir taleple karşı karşıya kaldıklarını belirterek, faiz oranlarının gerçekten cezbedici olduğunu söyledi.

Emlakçıların komisyonla çalıştığı için konutun bir an önce satılmasını istediğini, onların zam yapmayacağını savunan Aşa, ancak meslek kriterlerine sahip olmayan, herhangi bir odaya veya STK'ya bağlı bulunmayan çok az sayıda emlakçının da fiyat artışı yapabileceğini anlattı.

Aşa, yoğun talep nedeniyle ortalama yüzde 10 artış olduğunu gördüklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Daire özelinde zammın yüzde 25'lere varabildiğini görüyoruz. Özellikle müstakillerde daha çok rastlanılıyor. Bankalar, 27 Mayıs'tan itibaren fiyat artışı yapanlara kredi verilmeyeceğini zaten açıkladı. Vatandaşlar ikinci elde de bunu yapanları ekran görüntüleri ve benzeri delillerle ispat etsinler ve o mülk sahibinin evi için de kredi verilmesin."

"Fırsatçıların önüne geçilsin"

Nizameddin Aşa, fırsatçılığın önüne geçilmesini isteyerek, bu tarz zamanlarda ev sahibi olmak isteyenleri hayal kırıklığına uğratan mal sahibi ve şirketleri iyi denetlemek gerektiğini vurguladı.

Aşa, "Artık gerçekten bu fırsatçılardan çok sıkıldık. Daha önce bize belirli bir rakamla evini satmak istediğini söyleyenler, kampanya sonrası gittiğimizde başka rakam belirtiyor. Bu vicdansızlık. Bizler de bu durumdan çok rahatsızız." dedi.

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