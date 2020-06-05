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Tarihin ilk milyarder futbolcusu Cristiano Ronaldo

Forbes, Cristiano Ronaldo'nun 1 milyar dolar'lık kazancı aştığını açıkladı. Ronaldo, tarihte milyarder olan ilk futbolcu oldu.

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Forbes dergisinin açıkladığı rapora göre, geçtiğimiz yıl 105 milyon dolar kazanan Cristiano Ronaldo, kariyeri boyunca toplam 1 milyar dolar'lık kazancı aştı. Juventus'tan yıllık 30 milyon euro kazanan Portekizli, 1 milyar dolar'lık kazancı geçen ilk futbolcu oldu.

650 milyon dolar
Cristiano Ronaldo bugüne kadarki kazancının büyük çoğunluğunu sahada aldı. Profesyonel kariyeri boyunca yaptığı kontratlarla 650 milyon dolar gelir elde eden Ronaldo'nun 2022'de Juventus ile tamamlanacak sözleşmesiyle birlikte bu alanda 765 milyon dolar'a ulaşması bekleniyor.

Tarihin ilk milyarder futbolcusu
Tarihin ilk milyarder futbolcusu olan Portekizli yıldız, kariyeri boyunca en fazla kazanan üçüncü sporcu olarak dikkat çekiyor. Bu alanda Cristiano Ronaldo'nun önünde Tiger Woods ve Floyd Mayweather bulunuyor.

5 Ballon d'Or sahibi 35 yaşındaki süper star bu sezon Juventus formasıyla 32 resmi maça çıkarken 25 gol kaydetti.

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