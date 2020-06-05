Antalya'da Türk filminden esinlenip tilki için kurduğu tuzağa talep yağıyor

"Aklıma geldi bende yaptım ve başarılı olduk"

Hayvancılık ve otomotiv sektörünün ardından iş koluna birde kapan üretimini ekleyen Öncel, kapana talep gelmesinin nedeni ise tilkinin canlı olarak yakalanmasına bağladı. Kapanı hazırlama hikayesini anlatan Öncel, “2 yıl önce tavuklarımız vardı. Bu tilki tavuklara dadandı. Biz önlem aldıkça, o da önlemimi arttırdı. Kümese girip çok sayıda tavuğu boğup, bir tanesini de alıp gidiyordu. Bazı komşularımız 'pusu kurun', 'vurun' dedi ama biz bunu hiçbir zaman istemedik. Düşündüm ve aklıma Cüneyt Arkın'ın,"Savulun Battal Gazi geliyor" filmindeki kapan sistemi aklıma geldi. Bende yaptım. Denemelerimizin sonucunda başarılı olduk ve tilki yakalandı ”dedi.