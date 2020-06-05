Antalya'da Türk filminden esinlenip tilki için kurduğu tuzağa talep yağıyor
ANTALYA'da Saadettin- Fatma Öncel çiftinin tavuklarına dadanan tilkiyi yakalamak için Türk filminden esinlenip kurduğu tuzağa talep yağıyor.
4 bileziğini satarak hayvancılık işine giren Fatma Öncel'in tavuk çiftliğine dadanan tilkiyi eşi emekli polis memuru Sadettin Öncel, Türk filminden esinlenerek yaptığı kapanla yakalamıştı. Kurnaz tilkiyi canlı yakalayan Öncel çiftinin yaptığı kapan sistemine bir ay içinde 7 sipariş geldi ve tanesini 1200 TL'den satılmaya başlandı.
Cüneyt Arkın babasını zindandan kurtardıktan sonra..: Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesinde yaşayan emekli polis memuru Sadettin Öncel ve eşi Fatma Öncel'in, 400'e yakın tavuğu bulunan çiftliklerine 2 yıldır tilki dadandı. Her gün ansızın gelip 30 tavuğu telef eden tilkiyi yakalamak için Öncel çifti plan yapmaya başladı. Emekli polis memuru Sadettin Öncel, 1973 yapımı 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filminde başrol oynayan Cüneyt Arkın'ın babasını zindandan kurtardıktan sonra kaçmaya çalışırken yakalandığı kapan sahnesinden etkilendi.
O düzeneğin aynısını yapan Öncel, kapanın bir bölümüne de canlı tavuk koydu. Açık kapıdan tavuğun olduğu bölüme ilerleyen tilkinin, tabanda bulunan sisteme basmasıyla kapı otomatik olarak kapandı. Tilkiyi canlı yakalayan Öncel çifti, kapanı ve tilkinin videolarını sosyal medyada paylaştı. Kapan ve tilkinin haberlere yansımasıyla bir çok kişi aynı sistemi yaptırmak için Sadettin Öncel’le iletişime geçti. Kendi çiftliğine dadanan tilkiyi yakalamak için yaptığı kapana talep gelmesiyle büyük mutluluk yaşayan Sadettin Öncel, 7 sipariş aldı. Öncel, 80 kilogram ağırlığındaki kapanın yapımını iki günde tamamlıyor ve ilk müşterilerine kapanı 1200 TL’den satıyor.
"Aklıma geldi bende yaptım ve başarılı olduk"
Hayvancılık ve otomotiv sektörünün ardından iş koluna birde kapan üretimini ekleyen Öncel, kapana talep gelmesinin nedeni ise tilkinin canlı olarak yakalanmasına bağladı. Kapanı hazırlama hikayesini anlatan Öncel, “2 yıl önce tavuklarımız vardı. Bu tilki tavuklara dadandı. Biz önlem aldıkça, o da önlemimi arttırdı. Kümese girip çok sayıda tavuğu boğup, bir tanesini de alıp gidiyordu. Bazı komşularımız 'pusu kurun', 'vurun' dedi ama biz bunu hiçbir zaman istemedik. Düşündüm ve aklıma Cüneyt Arkın'ın,"Savulun Battal Gazi geliyor" filmindeki kapan sistemi aklıma geldi. Bende yaptım. Denemelerimizin sonucunda başarılı olduk ve tilki yakalandı ”dedi.