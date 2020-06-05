Sokağa çıkma yasağı var mı son haberi Erdoğan verdi

Haftasonu sokağa çıkma yasağı var mı yok mu sorusu vatandaşın kafasını karıştı. Gece saatlerinde İçişeri Bakanlığı yayınladığı genelde ile 15 ilde 6-7 Haziran'da sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu. Erdoğan ise son dakika açıklaması ile sokağa çıkma yasağını iptal ettim dedi. Yani bu haftasonu sokağa çıkma yasağı yok.

Abone ol

Haftasonu yasak var mı, 6-7 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı sorusu vatandaşların bugün en önemli gündem arasında. Sokağa çıkma yasağı kararı vatandaşların kafasını karıştırdı. Gece saatlerinde İçişleri Bakanlığı yayınladığı yeni genelde ile 15 ilde sokağa çıkma yasağının olduğunu açıkladı. Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında konuştu ve sokağa çıkma yasağını iptal ettim dedi. Erdoğan haftasonu dışarı çıkmayı düşünen vatandaşları ise uyardı. MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum.'' dedi.

''Bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti''

Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti.

''Gönlümüz razı olmadı''

Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı.

''Kararı iptal etme kararı aldım''

Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum.''