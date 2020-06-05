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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İstanbul'da kritik toplantı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gazeteciler ve ekonomistlerle buluşuyor.

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Bakan Albayrak'ın İstanbul Dolmabahçe'de gerçekleştirdiği toplantıda corona virüs sürecinde yapılan destekler, kamu bankalarının kredi paketi hamleleri ve önümüzdeki dönemde ekonomide atılacak adımlara ilişkin değerlendirme yapması bekleniyor.

Neler ele alınacak ?

Bakan Albayrak geçtiğimiz günlerde banka genel müdürleri ile de bir toplantı yapmış ve sonrasında "COVİD-19 salgını dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin bankacılık sektörümüzün durumunu, karşılıklı beklentileri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik." açıklamasında bulunmuştu.

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