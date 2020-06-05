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İçişleri Bakanlığı Siirt'te 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı

İçişleri Bakanlığı tarafından, Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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İçişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; 

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, Güvenlik Korucularının katıldığı operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Böylelikle Mardin ve Siirt’te bugün gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 

Bölgede operasyonlar devam etmektedir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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