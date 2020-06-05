İçişleri Bakanlığı Siirt'te 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı
İçişleri Bakanlığı tarafından, Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği açıklandı.Abone ol
İçişleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando, Güvenlik Korucularının katıldığı operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Böylelikle Mardin ve Siirt’te bugün gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur