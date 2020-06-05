İçişleri Bakanlığı Siirt'te 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı

Yaşlılık aylığı zam mı geldi 2020 yaşlılık aylığı kaç para oldu?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İstanbul'da kritik toplantı

Salgın stresiyle başa çıkma yöntemleri: Köyde gibi yaşayıp erken yatın erken kalkın

Haftasonu yasak var mı 6-7 Haziran sokağa çıkma yasağı Erdoğan iptal etti