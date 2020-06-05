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Manisa'da babasına yardım ederken çatıdan düştü

İhlas Haber Ajansı

MANİSA'da çatıda babasına yardım ederken 4'üncü kattan beton zemine çakılıp ağır yaralanan Sevilay Sarıkaya (22), hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Talihsiz kızın kaldırıldığı hastanede, ameliyatla dalağının alındığı paylaşıldı.

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Olay, dün akşam üstü saat 19.00 sıralarında Alaşehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi Mustafa Kemal Sokak'taki 4 katlı bir binada meydana geldi.

4 katlı binanın çatısında tamirat işi yapan babası Muzaffer Sarıkaya'ya yardım için çıkan Sevilay Sarıkaya çatıdaki tahta görünümlü plastiklerin üzerine bastı. Bir anda kırılan plastiklerden 4. kattan aşağıya düşmeye başlayan talihsiz kızın hızını 2. kattaki elektrik telleri kesti ancak talihsiz kız beton zemine düştü.

Ameliyatta dalağının alındığı aktarıldı

Ağır yaralanan Sevilay Sarıkaya olay yerine çağrılan ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede acil olarak ameliyata alınan genç kızın dalağının alındığı öğrenildi. Alaşehir Devlet hastanesindeki ilk müdahalenin ardından genç kız Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

"Baktık ki kız yerde yatıyor, bacadan düşmüş"

Olayın görgü tanıklarından komşu Turan Karakullukçu, "Gelen sesler üzerine dışarıya çıktık, baktık ki kız yerde yatıyor. Bacadan düşmüş. Ambulansı çağırdık. Ambulans geldi hastaneye götürdü. Allah'tan şuuru yerindeydi. Şuurunu hiç kaybetmedi. Ameliyat oldu, dalağını aldılar. Şimdi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde. Durumu iyidir inşallah kendisine ulaşamadık" dedi.

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