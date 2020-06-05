İstanbul Maltepe'de platonik aşık dehşet saçtı; 1 ölü, 3 yaralı

Hayatını kaybetti: Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan ve çok kan kaybeden sağlık çalışanı Ayşegül Aktürk'ü ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aktürk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatın kaybetti.