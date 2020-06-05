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DEVA Partisi'nden 3 vekile ilişkin açıklama: Karar siyasidir seçmen iradesi bertaraf edilmiştir

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), Enis Berberoğlu, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın vekilliklerinin düşürülmesi kararına tepki göstererek "Karar siyasidir seçmen iradesi bertaraf edilmiştir" açıklaması yaptı.

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Seçildikleri dönem sonuna kadar görevlerini yapan Kemal Aktaş ve Engin Alan kararlarını hatırlatarak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye’nin sesidir, demokrasimizin nefesidir. Egemenlik yetkisini kullandığı oy marifetiyle milletvekillerine devreden seçmenin iradesi bu keyfi tasarruflarla bertaraf edilmiştir. Çifte standart ortaya koyan bu uygulamalar kabul edilemez." denildi.

"Siyasi bir karardır"

DEVA Partisi'nin yaptığı açıklama şöyle:

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ile HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın haklarında verilen yargı kararlarının parlamentoda okunmasıyla milletvekillikleri düşürüldü.

Tarafsız olması gereken Başkanlık Divanı'nın vekiller hakkında verilen mahkûmiyet kararlarını, uzunca bir süre beklettikten sonra TBMM Genel Kurulu'nda okumayı tercih ederek milletvekilliklerini sona erdirmesi siyasi bir karardır.

"Kesinleşmiş kararlar Genel Kurul'da okutulmadı"

Dün TBMM’de vekillikleri düşürülen milletvekillerinin durumuyla hukuken benzer mahiyette geçmişte çok sayıda örnek vardır ki, Başkanlık Divanı mahkemelerin vermiş olduğu kesinleşmiş kararları genel kurulda okutmamıştır.

Bu sayede milletvekillerinin seçildikleri dönem sonuna kadar görevlerini yapmaları sağlanmıştır. Kemal Aktaş ve Engin Alan hakkındaki meclis uygulaması benzer örneklerdendir. Ve bu örnekler aklıselimin, sağduyunun sergilendiği güzel örneklerdir.

"Bu uygulamalar kabul edilemez"

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye’nin sesidir, demokrasimizin nefesidir. Egemenlik yetkisini kullandığı oy marifetiyle milletvekillerine devreden seçmenin iradesi bu keyfi tasarruflarla bertaraf edilmiştir. Çifte standart ortaya koyan bu uygulamalar kabul edilemez.

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