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Düzce'de sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini kazayla öldürdü

İhlas Haber Ajansı

Düzce’de bir iş yerinde çalışan kişi sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada elinde bulunan silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

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Olay, saat 06.00 sıralarında İstanbul Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Kafede çalışan 39 yaşındaki Ahzen Ç., cep telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın yapmaya başladı.

Arabesk müzik dinleyip canlı yayın yaptığı sırasında “O gün gelmeden ya hepsi ölecek, ya bana konuşacaklar” dediği sırada elinde bulunan silahı başına doğru tuttuğu sırada ateş alması sonucunda hayatını kaybetti.

Vatandaşların silah sesinin duyulması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Ahzen Ç.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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