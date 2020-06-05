Sivas'ta 57 yıldır erkek kıyafeti giyen köylü kadın traş da oluyor

Ulaş ilçesi Yapalı köyünde babasını küçük yaşta kaybetmesinin ardından annesi tarafından "erkek gibi" yetiştirilen Rahime Yüksel, 15 yaşından beri erkek kıyafetleri giyiyor. 57 yıldır kasket takıp, tespih çeken Rahime Yüksek, kahvehaneye ve erkek berberine gidiyor. Tüm köy halkı da Rahime'yi bir kadın olarak değil erkek olarak benimsemiş ve ismini de 'Rahman' olarak değiştirmiş.