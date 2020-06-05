Sivas'ta 57 yıldır erkek kıyafeti giyen köylü kadın traş da oluyor
SİVAS'ın Yapalı Köyü'nde yaşayan Rahime Yüksel'in çok şaşırtan bir hikayesi var. Rahime 15 yaşından beri erkek gibi giyiniyor, kahveye gidip erkek berberinde tıraş oluyor.
Ulaş ilçesi Yapalı köyünde babasını küçük yaşta kaybetmesinin ardından annesi tarafından "erkek gibi" yetiştirilen Rahime Yüksel, 15 yaşından beri erkek kıyafetleri giyiyor. 57 yıldır kasket takıp, tespih çeken Rahime Yüksek, kahvehaneye ve erkek berberine gidiyor. Tüm köy halkı da Rahime'yi bir kadın olarak değil erkek olarak benimsemiş ve ismini de 'Rahman' olarak değiştirmiş.
Rahman'ın ilginç hikayesi evindeki buzdolabı arızalanınca ortaya çıktı. Ulaş Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, yalnız yaşayan Rahman'a sürpriz yaptı ve evine yeni bir buzdolabı götürdü. Kaymakam Akköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin var olduğu yerde hiç kimsenin yalnız olmadığını söyledi.
Yüksel'in talebini karşılamaktan mutluluk duyduklarını belirten Kaymakam Akköz, "Rahman bir gün bize geldi ve bir çayımızı içmek istedi. Oturduk çay içtik, hasbıhal ettik. Buzdolabının bozuk olduğundan bahsetti." dedi.
"Onun annesi de babası da devlettir"
Bu duruma kayıtsız kalmadıklarını aktaran Akköz, şunları dile getirdi:
"Allah'ın izni, devletimizin kudretiyle hemen buzdolabını temin ettik. Bugün de kendisine getirdik, inşallah bundan sonra bir sıkıntı yaşamayacak. Rabb'im devletimize, milletimize zeval vermesin. Rahman sahipsiz değildir, onun annesi de babası da devlettir, her zaman devletimizin himayesindedir."