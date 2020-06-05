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Fenerbahçe'den dava tarihi açıklaması

Fenerbahçe, 8-12 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan kumpas davasının 15. duruşmasının korona virüs tedbirleri kapsamında 1-2-3 Temmuz'a ertelendiğini açıkladı.

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Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçemize kumpas kuran sanıkların yargılandığı Fenerbahçe Kumpası Davası’nın 8-12 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan 15. duruşması, COVID-19 virüsü tedbirleri kapsamında 15 Haziran'a kadar olan duruşmaların yapılamaması nedeniyle temmuz ayına ertelenmiştir. Duruşma 1-2-3 Temmuz tarihlerinde Silivri'de yapılacaktır" denildi.

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