Yeni istihdam paketi Erdoğan'ın masasında! İşten çıkarma yasağı 3 ay daha uzayabilir

Koronavirüs salgınının ekonomideki olumsuz izlerini silebilmek için hükümet kolları sıvadı.. İstihdam için yeni paket Erdoğan'ın masasında. Önümüzdeki günlerde Meclis’e sevk edilmesi beklenen torba teklif öncesinde çalışmalar hızlandı. İlk aşamada işten çıkarma yasağı, ücretsiz izin desteği, kısa çalışma ödeneği gibi halen uygulanan düzenlemeler çalışılıyor. Bu kapsamda işten çıkarma yasağının uzatılması da gündemde. İşte detaylar...