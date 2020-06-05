Yeni istihdam paketi Erdoğan'ın masasında! İşten çıkarma yasağı 3 ay daha uzayabilir
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomik sistemin çarklarını yavaşlatan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yeni bir istihdam paketi yolda. Meclis’e sevk edilmesi beklenen torba teklif öncesinde çalışmalar hızlandı.
Koronavirüs salgınının ekonomideki olumsuz izlerini silebilmek için hükümet kolları sıvadı.. İstihdam için yeni paket Erdoğan'ın masasında. Önümüzdeki günlerde Meclis’e sevk edilmesi beklenen torba teklif öncesinde çalışmalar hızlandı. İlk aşamada işten çıkarma yasağı, ücretsiz izin desteği, kısa çalışma ödeneği gibi halen uygulanan düzenlemeler çalışılıyor. Bu kapsamda işten çıkarma yasağının uzatılması da gündemde. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işten çıkarma yasağını 3 ay uzatma yetkisi bulunuyor.
Bin 170 TL destek uzatılacak
Konuyla ilgili bilgi veren yetkili kaynaklar yasağın uzatılmasının söz konusu olabileceğini belirtirken, bu durumda ücretsiz izin ve izin sürecinde kullandırılan bin 170 TL desteğin de uzatılacağını vurguluyor.
Kısa çalışma ödeneğinde son durum ne olacak?
Bir diğer gündemdeki konu ise, kısa çalışma ödeneği. Kolaylaştırılan kısa çalışma ödeneği için süre haziran sonunda bitiyor.