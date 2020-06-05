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Apple, iPhone 12'yi ne zaman üretmeye başlayacağını duyurdu

Apple, iPhone 12 üretimine temmuz ayında başlayarak telefonları ekime kadar yetiştirmeye çalışacak.

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Apple'ın eylül ayında tanıtmayı planladığı yeni iPhone 12 serisinin, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan gecikmeler sonrasında ekim ayına ertelenebileceğini daha önce sizlerle paylaşmıştık.

Yeni ortaya çıkan bir rapora göre 6.1 inç ekranlı iPhone 12 modellerinin üretimi, temmuz ve ağustos aylarında yapılacak.

Bu tarihler, geçmiş yıllardaki üretime başlama aylarından daha geç. Bu nedenle şirketin, telefonları eylül ayına yetiştiremeyeceği söyleniyor.

Rapora göre ilk olarak üretim hattına, 6.1 inçlik iPhone 12 modelleri girecek. Bu telefonların, diğer iPhone modellerinden daha farklı bir dokunmatik sistem kullanması nedeniyle üretime öncelik verildiği söyleniyor.

Apple'ın yeni 2020 iPhone serisini ne zaman piyasaya süreceği ve ne zaman satın alabileceğiniz hakkında cevaplanmamış birçok soru var. Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo ise, iPhone 12 serisinin en erken ekim ayında tanıtılacağını söylüyor.

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