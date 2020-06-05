Nenad Bjelica Fenerbahçe’ye çok yakın! Geliş tarihi belli oldu

Erol Bulut, Dinamo Kiev’le flört ederken Fenerbahçe, Nenad Bjelica ile her konuda anlaşma sağladı. Nenad Bjelica'nın 1 Ağustos’ta İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

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Teknik direktör Ersun Yanal'la yollarını ayırdıktan sonra birçok isimle görüşen Fenerbahçe yönetimi, Nenad Bjelica'da karar kıldı.

1 Ağustos’ta İstanbul’a gelmesi bekleniyor

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Nenad Bjelica, Fenerbahçe’ye artık çok yakın. Erol Bulut, Dinamo Kiev’le flört ederken sarı-lacivertliler de Hırvat Hoca ile bütün detaylarda anlaştı. 1 Ağustos’ta İstanbul’a gelmesi beklenen Bjelica’nın, yüz yüze görüşmeden sonra imza atması bekleniyor.

Juan Jesus sevdası

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Göztepe’yle Alpaslan Öztürk için pazarlıklara devam ederken, Juan Jesus’tan da vazgeçmiş değil. Sarı-lacivertliler, Roma’nın kadroda düşünmediği 28 yaşındaki sambacıya yıllık 2,2 milyon avroluk teklif yaptı.

Zanka kâbus oldu

Sezon başında 2 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Zanka, Fenerbahçe’nin başına bela oldu. Senelik 1,7 milyon avro ücret alan Danimarkalı stoper kiralık gönderildiği Fortuna Düsseldorf’ta da istenmeyen adam ilan edildi. Zanka’nın iki senelik daha sözleşmesi bulunuyor.