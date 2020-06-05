HABER /  YEREL
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu
ADV Yatırımcıları zengin eden hisse senedi

Ataşehir'de karpuz yüklü TIR alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Ataşehir'de durağan haldeki karpuz yüklü TIR'da bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında onlarca karpuz yenilemez hale gelirken aracın ön bölümü yanarak kül oldu.

Abone ol

Yangın saat 13:00 sıralarında Ataşehir sebze ve meyve halinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre karpuz yüklü bir TIR henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde yangın kısa sürede kontrol altına aldı. TIR'ın kasasında bulunan tonlarca karpuz ise yangınla birlikte yenilemez hale gelirken araçta maddi hasar meydana geldi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul Maltepe'de platonik aşık dehşet saçtı; 1 ölü, 3 yaralı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
TBMM Başkanı Şentop: İnfaz düzenlemesini bekledik yoksa 5 ismin vekilliği düşecekti
Bakan Albayrak 'ilk defa' deyip açıkladı: İstihdam kalkanı paketi
Uğur Dündar sosyal medyayı sallayan kavga videosunun hikayesini anlattı
Şok açıklama! "Öğrenciler, Kur’an mealini okumaya başlayınca ateizm ve deizme yöneliyor"
Yunan bakandan haddini aşan Türkiye açıklaması
Bekçilerin görev ve yetkileri açıklandı! Silah taşıma, kimlik sorma ve kontrol yetkisi
ÖNCEKİ HABERLER
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları Suriye sınırında
Apple, iPhone 12'yi ne zaman üretmeye başlayacağını duyurdu
Trabzonspor, CAS'tan hızlandırılmış yargı süreci isteyecek
Batman'da girdiği göletten cansız bedeni çıkartıldı
DEVA Partisi'nden 3 vekile ilişkin açıklama: Karar siyasidir seçmen iradesi bertaraf edilmiştir
Yaşlılık aylığı nedir hangi aylarda ödenir 2020 zam mı geldi?
Yorumlar