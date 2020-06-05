Ataşehir'de karpuz yüklü TIR alev alev yandı

İSTANBUL Ataşehir'de durağan haldeki karpuz yüklü TIR'da bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında onlarca karpuz yenilemez hale gelirken aracın ön bölümü yanarak kül oldu.

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Yangın saat 13:00 sıralarında Ataşehir sebze ve meyve halinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre karpuz yüklü bir TIR henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde yangın kısa sürede kontrol altına aldı. TIR'ın kasasında bulunan tonlarca karpuz ise yangınla birlikte yenilemez hale gelirken araçta maddi hasar meydana geldi.