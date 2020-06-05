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Lampard gözüne kestirdi Leicester City bırakmıyor

Chelsea'nin efsanelerinden teknik direktör Paul Lampard, Leicester City forması giyen Ben Chilwell'in transferinde ısrarcı davranıyor. Genç yıldızın da Chelsea'yi istediği belirtilirken Leicester City, oyuncuyu elden çıkarma düşüncesinde değil.

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Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Leicester City'nin 23 yaşındaki sol beki Ben Chilwell'ı transfer etmek istiyor.

Mirror'da yer alan habere göre İngiltere Milli Takımı'nda da düzenli olarak forma giyen Chilwell'ı, Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard'ın da çok istediği belirtildi. İngiliz oyuncunun ise Chelsea'nin ilgisine sıcak baktığı ve
sezon sonunda Leicester City'den ayrılma konusunda hocası Brendan Rodgers'la konuştuğu iddia edildi.

Kulüp yönetimi transfere uzak

Leicester City ile 2024'e kadar sözleşmesi olan Ben Chilwell'ın ayrılmasına kulüp yönetimi sıcak bakmıyor. Leicester City altyapısından çıktıktan sonra 2016'da takımıyla Premier Lig şampiyonluğu yaşayan genç oyuncu, Tilkiler'le 118 maça çıktı ve 3 gol atıp 12 asist yaptı. Ben Chilwell, İngiltere Milli Takımı'nda ise 11 maça çıktı.

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