İYİ Parti'den sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına esprili yanıt

İYİ Parti, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu uygulanması planlanan sokağa çıkma yasağını iptal etmesiyle ilgili esprili bir paylaşım yapıldı.

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İYİ Parti, 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağının bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından iptal edilmesine Kenan İmirzalıoğlu fotoğrafı ve "Son kararınız mı Sayın Erdoğan?" paylaşımıyla karşılık verdi.

"Son kararınız mı Sayın Erdoğan?"

Erdoğan'ın paylaştığı "Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum" mesajını alıntılayan İYİ Parti, "Son kararınız mı Sayın Erdoğan?" diye yazdı.