AK Partili Mehmet Muş'tan erken seçim açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'te torba teklif ile ilgili açıklama yaptı. Muş, erken seçim iddialarına da yanıt verdi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş TBMM'de açıklamalarda bulundu.

Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Erken seçim iddiaları

Erken seçimle alakalı bizim gündemimizde herhangi bir şey bulunmamaktadır. Seçimlere henüz 3 sene vardır. Seçimler 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır.

"Hüllecilik CHP'nin eleştiri"

Hüllecilik CHP'nin işidir. Hüllecilik bizde yoktur, biliyorsunuz o Güneş Model'den itibaren CHP'nin geleneğidir. Kurulan ya da kurulacak yeni partiler mevcut hukukumuza göre teşkilatlarını kurarak seçimlere girebilirler. Herkes hak ettiği oyu alacaktır.