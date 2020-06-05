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Denizli'de sağlık çalışanları Hızır gibi yetişti

İhlas Haber Ajansı

DENİZLİ’de Cuma namazı kılmak için okul bahçesine gelen Durmuş D. (55) namaz vaktini beklerken fenalaşarak bayıldı. Vatandaşın imdadına namaz kılmaya gelen sağlık çalışanları koştu. Durmuş D., bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi’nde meydana geldi. Korona virüs önlemleri kapsamında Cuma namazı kılmak için Anafartalar Anadolu Lisesi bahçesine gelen Durmuş D., namaz vaktini beklemeye başladı.

Yaşlı adam sıcağında altında beklemeye daha fazla dayanamayarak bir anda bayılarak yere yığıldı. Bayılan şahsa ilk müdahaleyi ise namaz kılmak için çevredeki hastanelerden gelen sağlık çalışanları yaptı.

Tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

Ardından cemaatin olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi ile Durmuş D., olay yerine gelen ambulans ile tedbir amaçlı Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Vatandaşın bayıldığını gören bir vatandaş, “Tansiyon hastalarının sıcakta dışarıda namaz kılmamaları lazım, evinde kılması gerekli illa ki burada kılması gerek değil sıcağa tahammül edemedi, bayıldı ve düştü.” dedi.

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