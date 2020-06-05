İzmir'de görenleri hayran bırakan manzara! Kuş Cenneti yavru flamingolarla şenlendi

Türkiye'de flamingoların iki üreme sahasından biri olan İzmir Kuş Cenneti'ndeki yapay kuluçka adasında, 18 bin yavru dünyaya geldi. Anadolu'nun "allı turnası" flamingoların bulunduğu Gediz Deltası'nda, mevcut doğal kuluçka adasının dalga erozyonuyla erimesi nedeniyle 2012 yılında oluşturulan 6,5 dönümlük yapay kuluçka adasında, her geçen yıl daha çok sayıda yavru doğuyor.