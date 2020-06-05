İzmir'de görenleri hayran bırakan manzara! Kuş Cenneti yavru flamingolarla şenlendi
İZMİR muhteşem bir şenliğe ev sahipliği yapıyor... Dünyanın önde gelen yapay üreme adalarından birine sahip İzmir Kuş Cenneti'nde, yumurtalarının kabuklarını kıran 18 bin flamingo, kanat çırpmaya hazırlanıyor...
Türkiye'de flamingoların iki üreme sahasından biri olan İzmir Kuş Cenneti'ndeki yapay kuluçka adasında, 18 bin yavru dünyaya geldi. Anadolu'nun "allı turnası" flamingoların bulunduğu Gediz Deltası'nda, mevcut doğal kuluçka adasının dalga erozyonuyla erimesi nedeniyle 2012 yılında oluşturulan 6,5 dönümlük yapay kuluçka adasında, her geçen yıl daha çok sayıda yavru doğuyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü İzmir Şubesi ekipleri, bu sene de yapay adada üreme dönemi öncesinde hayvanların yuva yapmasını kolaylaştırmak için toprağı çapalayarak yumuşamasını sağladı.
Adanın etrafını ahşap çit ile çeviren ekipler, yumurtaları yabani hayvanlardan korumuş oldu. Böylece dünyanın en büyükleri arasında gösterilen adada, 30 günlük kuluçkayı tamamlayan 18 bin yavru yumurtalarından çıktı.
Kuluçka sürecinde yumurtalara dönüşümlü bakan flamingo çiftleri, yavrularını beslemek için de birlikte hareket ediyor.
Yavru flamingolar yumurtadan çıktıktan 20-25 gün sonra suyla tanışıyor.