Kahramanmaraş'ta genç kız karşıya geçmek istediği suda can verdi

KAHRAMANMARAŞ’ta Aksu Çay’ından karşıya geçmek isteyen Emine Köse (25) o kadar büyük hata yaptı ki... Yaptığı o hata hayatını kaybetmesine neden oldu.

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Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Hacı Mustafa Çiftliği Mahallesi civarında Aksu Çay’ından karşıya geçmek isteyen Emine Köse, girdiği suda bir anda gözden kayboldu.

Dalgıçlar kısa sürede cansız bedenini buldu

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Suda arama çalışmaları yapan dalgıç ekipleri kısa sürede Emine Köse’nin cansın bedenine ulaştı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.