Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz olacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşları maske-mesafe-temizlik kurallarına uymaya çağırarak, "Kurallara uyulmazsa sokak kısıtlaması gibi tedbirleri tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz olacaktır." dedi.

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5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi'nde düzenlenen törenle İstanbul Pendik ve Halkalı, Sakarya, Samsun, Sivas, Diyarbakır, Trabzon, Batman, Bursa ve Elazığ'da yapımı tamamlanan 10 millet bahçesinin toplu açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından 10 ilde hizmete giren Millet Bahçeleri'ne video konferans yoluyla canlı bağlantı yaparak orada hazır bulunan yetkililerle konuşma yaptı.

Erdoğan, Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi'nde düzenlenen Millet Bahçeleri'nin toplu açılış töreninde konuştu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi

-Cumhuriyetin 100. yılına girerken 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz.

-Son 18 yıldır ülkemiz, yılda 500 bin ile 1 milyon arasında yeni konutun inşa edildiği görünüm sergilemiştir.

2023'e kadar 81 ilde millet bahçesi olacak

-2023 yılına kadar 81 vilayetimizin tamamını millet bahçeleriyle donatmış olacağız.

Sokağa çıkma kısıtlaması sinyali

-Vatandaşlarımız maske-mesafe-temizlik kurallarına riayet etmeli. Kurallara uyulmazsa sokak kısıtlaması gibi tedbirleri tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz olacaktır.

102 ülkeye yardım

-Gelişmiş ülkelerde bile maske savaşları yaşanırken, biz hem kendi vatandaşlarımıza sahip çıktık hem de 102 ülkeye el uzattık.

-Şu kısa sürede bir taraftan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptık. Bunun dışında 45 günde 1008 odalı hastanelerin açılışını yaptık.

Veysel Eroğlu'nun adı Ilısu Barajı'na verildi

-Salgın döneminde ülkemize en modern hastaneler kazandırdık. Ilısu Barajı gibi dev bir eseri hizmete açtık. Adını da geçmişte yine bizim özellikle İstanbul'da İSKİ Genel Müdürüm olan daha sonra bizim özellikle Tarım Orman Hayvancılık Bakanımız olan Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun adını verdik.

Hafta sonu serbest

-Cumartesi-pazar kısıtlaması kaldırılmıştır. Böylece halkım cumartesi-pazar da artık hafta içinde olduğu gibi serbesttir.

Kimseye para dilenmiyoruz

-Salgın sürecinde yaptığımız bu yatırımların önemi çok büyük. Kimseden para dilenmiyoruz, yatırımlarımızı kendimiz yapıyoruz.

Libya açıklaması

-Askerlerimiz Suriye'de, İdlib'de ve son dönemde Libya'da destanlar yazıyor. Kendi imkanlarımızla terörle mücadeleyi yürütüyoruz. Son birkaç gün içerisinde Libya'da Libyalı kardeşleriyle verdikleri mücadelede hedeflenen planlara doğru yürüyor.