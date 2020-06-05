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Esenyurt'ta evladını toprağa veren baba: Çocuğum mühendis olmak istiyordu

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Esenyurt'ta minibüsün ezmesiyle henüz 7 yaşında hayata gözlerini yuman Emir Gülen'in babası konuştu. Acılı babanın 'Çocuğumu gömdük geldik. Şoför gözaltına alınmış. Çocuğum mühendis olmak istiyordu' demesi boğazları düğümledi.

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında İncirtepe Mahallesi 245’inci Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre,Emir Gülen (7) oyuncak arabasıyla evinin önüne çıkarak oynamaya başladı. Bu sırada iddiaya göre sokağa giren minibüs E.G.'yi altına aldı. Bir süre sonra vatandaşların uyarmasıyla çocuğa çarptığını fark eden sürücü, aracı geri çekerek çocuğu kucağına aldı.

Önce yakında bulunan tıp merkezine kaldırılan 7 yaşındaki çocuk, olay yerine çağrılan ambulans ile başka bir hastaneye sevk edilmiş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

"Çocuğumu gömdük geldik"

Bugün acılı baba Ayhan Gülen sürücüden ise şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Çocuğumu gömdük geldik. Şoför gözaltına alınmış. Çocuğum mühendis olmak istiyordu" dedi.

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