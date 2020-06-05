65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı tamamen ne zaman bitecek?

65 yaş üstü vatandaşlar yaklaşık 3 aydır koronavirüs belası nedeniyle dışarı çıkamıyor. Normalleşme takvimi kapsamında sadece pazar günleri dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşların sokak yasağının temmuz ayı başında bitmesi planlanıyor. İşte 65 yaş sütü sokağa çıkma yasağı hakkında son haberler yeni gelişmeler.

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65 yaş üstü vatandaşlar koronavirüs riski grubunda olduğu için sokağa çıkma kısıtlaması yaşıyor. Haftada bir gün olarak sokağa çıkma izni kullanabilen 65 yaş üstü vatandaşlar, gündeme alınan yeni kararla birlikte haftada 2 güne çıkabilecek. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni hangi günler ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte, o konuda gündemde yer alan bazı detaylar

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

65 yaş üstü sokağa çıkma izni beklentisi içerisinde yer alan vatandaşlar için sürpriz bir gelişme yaşandı. Hafta bir gün olmak kaydıyla belirli saatlerde dışarı çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar, yeni gelişmelerle birlikte hafta 2 gün dışarı çıkma hakkına sahip olabilecek. Diğer taraftan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı için kaldırılması beklenen tarih konusu da gündemde yer almaya devam ediyor. İşte, merak edilen tüm detaylar

Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstünün gözü önceki gün yapılan Bilim Kurulu toplantısındaydı. Beklenen haber gelmedi ancak evde çok daralan 65 yaş üstünün biraz daha nefeslenmesi için bir ara formüle gidilmesi planlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında “Büyüklerimiz bizim için çok değerli. Virüsün onlara bulaşma riski yüksek. O nedenle risk grubundaki vatandaşlarımıza özel ihtimam gösteriyoruz” dedi. 65 yaş ve üzeri vatandaşların evde kalmasının önemini vurgulayan Erdoğan, onlar için yapılan yeni çalışmayı anlattı.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Buna göre 65 yaş üstü vatandaşların sokak izninin 2 güne çıkarılması, haziran ayının ortasında da kısıtlamanın tamamen kaldırılması planlanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasının 1 Temmuz’u bulmaması hedefleniyor.

Sokağa çıkma izninin bir gün hafta içi olmasıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hem banka, fatura yatırma gibi işlerini yapacak hem de normalleşme sürecine kademeli adım atacak. Vakalarda 65 yaş ve üzeri için artış olmaması dahilinde yasak tamamen kaldırılacak.